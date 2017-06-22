Araplar fiyatları hareketlendirdi

Son yıllarda Trabzon başta olmak üzere Karadeniz’in kıyı kentlerine yoğun ilgi gösteren Araplar yatırımcıların yaptıkları yatırımlar, gayrimenkul fiyatlarını artırıyor. Trabzon’da son bir yılda satılık ve kiralık konut fiyatlarında yüzde 11 artış yaşanırken, arazi fiyatları da yüzde 15 arttı. Trabzon’daki yükseliş, konut stoklarının tükenme noktasına gelmesine neden oldu. Son bir yılda Trabzon’daki satılık konutların metrekare ortalama fiyatı 1500 TL’den 1667 TL’ye yükseldi. Yatırımcıların taleplerini karşılamak amacıyla, son üç yıl içinde Trabzon’daki emlak ofislerinin sayısında tam üç kat artış yaşandı. Amortisman süresi ise son bir yılda hiç değişim göstermeyerek 25 yılda sabitlendi. Son bir yıl içindeki değişime bakıldığında da yine Ortahisar ilçesi yüzde 12 artışla ilk sıraya yerleşti. Şehirdeki en pahalı gayrimenkuller Ortahisar’dan çıkarken, en kısa amortisman süresi de 25 yıl ile Ortahisar’ın oldu. Fiyatı azalan ilçeler arasında ise Akçaabat ve Yomra yer aldı. EKONOMİ SERVİSİ