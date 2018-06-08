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Araplar İstanbul’da turizmin lokomotifi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), İstanbul’a gelen her 4 turistten birinin Ortadoğu bölgesinden olduğunu açıkaldı. Talep, Ortadoğu ile Türkiye arasında uçak seferlerinin sayısının ve çeşitliliğinin de önemli oranda artmasını sağladı

08 Haziran 2018 Cuma 17:31
Araplar İstanbul’da turizmin lokomotifi

Son yıllarda Türk turizminde önemli bir pay edinen Ortadoğu pazarı bu yıl da lokomotif olma özelliğini sürdürecek. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Ortadoğu bölgesinden ülkemize 2018 yılında gelecek turist sayısında çift haneli artış trendinin sürmesi öngörülüyor. TÜROB’un Körfez bölgesi ağırlıkta olmak üzere Ortadoğu pazarıyla ilgili hazırladığı raporda, bölgeden Türkiye’ye gelen turist sayısında son iki yılda çok yüksek oranlı artışlar yakalandığına dikkat çekildi. Bu yıl ilk 3 ayda yüzde 45 gibi ciddi bir artış kaydedeildiği, Ramazan ayında da özellikle İstanbul’a gelen Arap turist sayısında hızlanma gözlendiği belirtilen raporda, “2018 yılında Ramazan ayı öncesi ve özellikle sonrasında bölgeden ülkemize talepte beklendiği gibi artış gerçekleşti” denildi.

2017’de 3.6 milyon Arap turist geldi

2017 yılında Ortadoğu bölgesinden ülkemize gelen turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 44 oranında artarak 3.6 milyona çıktığı hatırlatılan raporda, “2018 yılı Ocak-Mart döneminde bölgeden gelen turist sayısı  yüzde 45 artışla 703 bine ulaştı. İstanbul’a gelen toplam ziyaretçi sayısı içinde Arap ülkelerinden gelen ziyaretçilerin payı istikrarlı artışını sürdürüyor. 2010’da İstanbul’da toplam ziyaretçiler içinde yüzde 10 olan Arap turistlerin payı 2017’de tüm zamanların rekoru ile yüzde 24.3’e yükseldi. Lüks konaklama tesislerinin fazlalığı ve zengin Arap turistlerine hitap eden lüks alışveriş imkanı nedeniyle İstanbul, Arap turistlerin ilk tercihi oluyor. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Bolu, Abant, Yalova, Giresun ve Trabzon gibi yerler de hem gezmek hem de yerleşmek için Arap turistlerin diğer favorileri arasında yer alıyor” ifadelerine yer verildi.

İstanbul en çok aranan kentlerden

Ortadoğu’da online rezervasyonlarların dünya ortalamasının üzerinde seyrettiği ifade edilen TUROB raporunda şu bilgilere yer verildi: “Global Travel Insight raporuna göre, Ortadoğu’da 2018’in ilk çeyreğinde yapılan internet aramalarında en çok aranan destinasyonlar Amsterdam, Londra, İstanbul, Paris ve Manila oldu. Aramalar sonrasında yapılan rezervasyonlarda ise İstanbul ilk sırada yer alırken, megakentimizi Kahire, Dubai, Paris ve Mekke izledi.” TÜROB’un raporunda Birleşik Arap Emirlikleri’nden ülkemize olan turizm talebinin hızla Azebaycan ve Gürcistan’a yöneldiğine de işaret edildi. EKONOMİ SERVİSİ

Son Güncelleme: 08.06.2018 17:36
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