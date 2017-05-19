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Arçelik 508 buluşçusunu ödüllendirdi

Türkiye’nin patent şampiyonu Arçelik A.Ş.’nin her yıl geliştirdiği yüzlerce buluşta teknolojiyle fark yaratan çalışanlarının imzası bulunuyor

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Arçelik 508 buluşçusunu ödüllendirdi

Şirketin Ar-Ge ve inovasyon alanındaki başarılı çalışmaları ödüllendirdiği Buluş Günü’nde bu yıl 508 buluşçu ödül aldı. Arçelik A.Ş., Dünya Fikri Haklar Örgütü tarafından yayımlanan “En çok uluslararası patent başvurusu yapan şirketler” sıralamasında 74’üncülüğe yükselirken, buluş ekibindeki kadın çalışan sayısının artışı ile doğru orantılı olarak buluşlarıyla fark yaratan kadınların sayısı da son 2 yılda yüzde 34 artarak 86’ya ulaştı. EKONOMİ SERVİSİ

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