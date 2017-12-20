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Arçelik Ar-Ge'de yine lider

Türkiye'nin en çok patente sahip şirketi Arçelik, Ankara’da düzenlenen 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde özel sektör Ar-Ge merkezleri arasında yapılan genel sıralamada Türkiye birincisi oldu

20 Aralık 2017 Çarşamba 16:21
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Arçelik Ar-Ge'de yine lider

Dünyada yenilikçi ürünlerini milyonlarca tüketiciyle buluşturan Arçelik, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki başarısını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 20-21 Aralık tarihlerinde Ankara Congresium’da gerçekleştirilen 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde 2 ödülle taçlandırdı. Zirvede Arçelik’e özel sektör Ar-Ge merkezleri arasında yapılan genel sıralamada Türkiye birinciliği ve ‘Dayanıklı Tüketim Malları Alanında Sektör Birinciliği’ ödülleri verildi. Ödülleri, Arçelik adına Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den aldı.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu, yaptığı konuşmada, bugün Koç Topluluğu şirketlerinin gerek Ar-Ge merkezleri, gerekse patent ödülleri listelerinde üst sıralarda yer aldığını belirterek, “Arçelik, Türkiye’nin 60 yıllık sanayileşme tarihinde her zaman yenilik ve ilklere imza atmıştır. Dünyada yeni gelişen trendlere paralel olarak, inovasyonu stratejimizin temel yapı taşlarından biri olarak görüyor, global Ar-Ge ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Ar-Ge ekosistemimizin kuvvetlenmesi bizi daha da üst sıralara taşıyacaktır” dedi.

Öncelik yenilikçilik
 Şirket ajandasında yenilikçiliğe öncelik veren Arçelik bünyesinde, yenilikçi fikirlerin sistematik olarak değerlendirileceği ve daha hızlı sonuçlandırılacağı ortamlar oluşturuyor. Küresel trendleri anlayıp geleceği şekillendiren teknolojileri bugünden geliştirmeyi hedefleyen Arçelik, farklı meslek grupları ve disiplinler ile çalışanları bir araya getiren fikir üretim üssü Garage’ı kurdu. 7’den 70’e herkese açık olan Garage’da gerçek ürün kalitesinde prototipler üretiliyor, erken aşamada müşteri geri bildirimi alınarak insanların ihtiyaçlarına uygun teknolojiler geliştiriliyor.

4’üncü Sanayileşme Devrimi’yle dijital dönüşüme odaklanan şirket, ayrıca Atölye 4.0’da teknisyen, mühendis ve uzmanlara hem yeni üretim teknolojilerini tanıtıyor, hem de birebir deneyimleme imkânı sunuyor. Ar-Ge alanında Türkiye’nin en çok yatırım yapan şirketlerinden biri olarak Türk Patent Ligi’nde ilk sırada yer alan Arçelik, aynı zamanda Türkiye’nin en çok uluslararası patent başvurusunda bulunan şirketi konumunda bulunuyor. EKONOMİ SERVİSİ
 

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ArçelikAr-GeTürkiye6. Özel Sektör Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’Oğuzhan ÖztürkBilimSanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
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