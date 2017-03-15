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Arçelik'e ödül

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi ve bu alandaki bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen 20. Tüketici Ödülleri Ankara Bilkent Otel’de gerçekleşti

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Arçelik'e ödül
2016 yılı faaliyetlerinin dikkate alındığı ve altı dalda verilen ‘2016 Yılı 20. Tüketici Ödülleri’nde Arçelik A.Ş., ‘Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma’ kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla düzenlenen törende ödülü Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer aldı. Arçelik A.Ş., tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması, mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması gibi kriterlere göre değerlendirilerek, bu alanda birincilik ödülünün sahibi oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ‘Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma’ ödülüne layık görülmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Arçelik olarak sadece en yenilikçi ve en teknolojik ürünleri tüketicilerimizle buluşturmakla kalmıyor; satış sonrasında da daima tüketicilerimizin yanında olmak için servis hizmetlerimizden yedek parça süreçlerimize hızlı, dinamik ve kaliteli hizmet sunma anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi. YENİ MESAJ
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