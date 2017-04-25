Arçelik, Patent Ligi’nde 74. sıraya yükseldi

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan ‘En çok uluslararası patent başvurusu yapan şirketler’ listesinde geçtiğimiz yıl 78’inci sırada yer alan Arçelik A.Ş., en güncel yıllık listede dört basamak daha ilerleyerek 74’üncü sıraya yerleşti. Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu, “Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün (WIPO) listesinde dört basamak tırmanarak 74’üncü sıraya ulaşmamız, yenilikçilik vizyonumuzu güçlü şekilde ortaya koyuyor. Yılda 300’den fazla buluşumuz için patent başvurusu yaparak global teknoloji devlerinin yer aldığı bu listede ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan ‘En çok uluslararası patent başvurusu yapan şirketler’ listesinde son 10 yıldır ilk 200 şirket arasında tek Türk şirketi olan, 2016 yılında 78. sıraya yerleşerek ilk 100 arasına giren Arçelik A.Ş., açıklanan en güncel listede 74. sıraya yükseldi. Arçelik A.Ş., 2016 yılında toplam 320 patent başvurusu yaptı.