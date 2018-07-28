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Arçelik'ten karbon fiber buzdolabı

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:18
Arçelik'ten karbon fiber buzdolabı

Arçelik, "dünyada bir ilki gerçekleştirerek" çelikten 4.5 kat daha hafif olan ve 3 kat daha sağlam olan karbon fiberden buzdolabı üretti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk buzdolabını üreten Arçelik, uzay, havacılık ve motor sporları gibi yüksek teknolojinin birçok alanında kullanılan dünyanın en hafif ve dayanıklı bileşenlerinden karbon fiberi zamanının ötesinde bir tasarımla beyaz eşya sektörü ile buluşturdu.

Arçelik, nanoteknoloji kullanılarak üretilen ve çelikten 4.5 kat daha hafif olmasına karşın 3 kat daha sağlam olan karbon fiber dış kaplamaya sahip Diamond buzdolabını 25 yıl garanti ile satışa sundu.

EKONOMİ SERVİSİ

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