Arçelik’ten Türkiye’nin ilk Quantum Dot TV’si

Şirket açıklamasına göre, Arçelik AŞ, mayıs ayında nanoteknoloji ürünü olan Türkiye'nin "ilk" Quantum Dot televizyonunu tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Üretimi Türkiye'de yapılan Quantum Dot TV, "devrimsel" nitelikteki geliştirilmiş renk teknolojisi sayesinde kullanıcılara gerçekçi ve profesyonel izleme deneyimi yaşatıyor. Hiç olmadığı kadar zengin ve gerçek renklerin elde edilmesini sağlayan Quantum Dot teknolojisinin nano boyuttaki parçacıkları sayesinde Arçelik Quantum Dot TV, standart Led TV'lerden farklılaşıyor. MEHMET KELEŞ