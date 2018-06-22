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Arife günü kartlı harcamada rekor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2018 yılı Ramazan Bayramı verilerini açıkladı

22 Haziran 2018 Cuma 17:36
Arife günü kartlı harcamada rekor

BKM’nin verilerine göre, Ramazan Bayramı öncesi 4 haftalık dönemi kapsayan 16 Mayıs-13 Haziran döneminde kartlarla toplam 64.8 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 55.3 milyar TL olan tutarın bu yıl yüzde 17 artış gösterdiği görüldü. Ramazan ayı boyunca kartlı ödemelerin 4’te 1’ini gıda harcamaları oluştururken, gıda alışverişlerinde ortalama kartlı ödeme tutarı 91 TL oldu. Bankalararası kartlı işlem trafiğinde gerçekleşen işlem adetlerine göre daha önce Anneler Günü haftasında 12.3 milyon adet olan işlem rekoru Ramazan Bayramı arife gününde 13.9 milyon adede ulaşarak yenilendi. Geçen yıl 1.8 milyar TL kartlı ödeme yapılan arife gününde bu yıl yüzde 39 artışla 2.5 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Ramazan Bayramı’nda toplam 4 günde yapılan ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu. 14-17 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı ve arife gününde ise kartlarla 5.4 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. SELİM AYANOĞLU / İSTANBUL

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