Arpa ithalatında vergi sıfırlandı!

Hükümet, arpa ithalatında alınan gümrük vergisini Mayıs sonuna kadar sıfırlanmasını kararlaştırdı.
10 Mart 2017 Cuma 16:29
Bu haber kez okundu.
Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kullanılmak üzere sıfır gümrük vergili 100 bin tonluk arpa ithalatı kotası tanımlandı. Karara göre, tanımlanan tarife kontenjanı 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.