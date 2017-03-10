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Arpa ithalatında vergi sıfırlandı!

Hükümet, arpa ithalatında alınan gümrük vergisini Mayıs sonuna kadar sıfırlanmasını kararlaştırdı.

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Arpa ithalatında vergi sıfırlandı!

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kullanılmak üzere sıfır gümrük vergili 100 bin tonluk arpa ithalatı kotası tanımlandı. Karara göre, tanımlanan tarife kontenjanı 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

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