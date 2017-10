Artık lop et de ithal edilebilecek

Önce canlı hayvan, ardından karkas et ve şimdi de kemiksiz yani lop et.

Türkiye et fiyatlarını düşürmek için ithalat kapısını sonuna kadar açtı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliğine göre, karkas et ve kemiksiz et olarak tanımlanan sığır etlerini, Et ve Süt Kurumu, bakanlıktan gerekli izinleri almış olan kesimhaneler, işleme tesisleri, et satış yerleri, yemek fabrikaları ithal edebilecek.

‘Kemiksiz et’ ithalatı kararına sektör tepkili

Türkiye Kırmızı Et Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ise, kararın ciddi sonuçlarının olacağını söyledi. “Alınan bu kararlarla sürekli bir panik havası estiriliyor. İnsanlar panik halde hayvanlarını satıyor. Yerli üretimi alt üst edecek kararlardan bahsediyoruz. Bu işi yapan insanlarda artık ‘yarın’ kaygısı var. Biz geçen yıl 20 kuruşa aldığımız samanı bile, bu yıl 50 kuruşa alıyoruz. Bu ortadayken bir de lop et kararı çıkıyor.”

Türkiye’de ilk kez lop et için ithalat izni çıktığını söyleyen Tunç, şöyle devam etti: “Daha önce farklı farklı dönemlerde karkas et, canlı hayvan ithalatına izin çıktı. Peki Türkiye ne kadar ucuz et tüketebildi ve kalıcı oldu mu? Olmadı. Bu işin üretici tarafı. Bir de sağlık boyutu var. Kemiksiz etin kontrolü, denetimi çok daha zordur. Karkas et ithalatında dahi sıkıntılar oldu. İnsanlar arabanın şasesini değiştiriyor. 10 kilo, 100 kilo değil, binlerce ton etten bahsediyoruz. Art niyetli olduktan sonra, pakete giren ette suistimal yapmanın yolunu ararlar. Sonuçta Avrupa’da sığır eti ve diğer etler arasında maliyet farkı yarı yarıya...’ Bufalo eti yedik mi, yemedik mi’ tartışmalarını unutmayalım.”

Bülent Tunç artık yerli et üretiminden vazgeçilip vazgeçilmediğinin net bir şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı: “6 senedir verilen yerli besi desteği bu yıl verilmedi. Desteğin kesilmesi, lop et ithalat kararı için bir altyapı çalışması mıydı? Eğer yerli üretimin doğru olmadığını düşünüyorlarsa sektöre söylesinler, yüzbinlerce insanın geçim kaynağı olan bir sektörden bahsediyoruz ve biz artık önümüzü göremiyoruz. Eğer yerli üretim bu kadar sıkıntılıysa, bir süre sonra sucuk, pastırma, salam, ithalatı da mı gündeme gelecek? Gelecek paketli etten salam, sucuk üretmek doğru değil deyip, öyle bir karar alınırsa da artık şaşırmayız. Biz et açığı varsa bunun kapatılmasına karşı değiliz, ama hayvancılık gibi stratejik bir sektörle ilgili karar alınırken sektörün yarınları da düşünülmeli. İnsanlar üretime küstürülmemeli.”