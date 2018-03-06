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ASELSAN üniversiteye dönüşüyor

Araştırma üniversiteleriyle dünyada ilk olan bir modeli hayata geçiren ASELSAN, üniversitelerin YÖK onaylı dış kampüsü olacak

06 Mart 2018 Salı 16:53
ASELSAN üniversiteye dönüşüyor

Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu ASELSAN, ASELSAN Akademi ile araştırma üniversiteleriyle dünyada ilk olan bir modeli hayata geçirdi. Üniversite-sanayi iş birliğine yepyeni bir boyut getiren programla savunma sanayisinde kritik teknolojilerin millileştirilmesi ve projelerin başarıyla sonuçlandırılmasına ivme kazandırılacak. ASELSAN, araştırma üniversiteleriyle güçlerini birleştirerek ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı'nı uygulamaya koydu.
Buna göre, ASELSAN Akademi çatısı altında üniversite-sanayi iş birliği yeni bir boyut kazanacak ve savunma sanayisi ileri aşamalara taşınacak.

Projeye 4 üniversite katıldı

ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı 2017 Güz Dönemi'nde hayata geçirildi. Bir sanayi kuruluşu ile birden fazla üniversitenin iş birliğine gitmesi şeklinde uygulanan model olan programa YÖK koordinasyonunda Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dahil oldu. Programla sadece üniversite-sanayi değil, üniversiteler arası iş birliği de hedefleniyor. ASELSAN Akademi'de 2017-2018 eğitim yılında 168'i yüksek lisans ve 64'ü doktora olmak üzere toplam 232 personel eğitime başladı. Elektrik-elektronik mühendisliğinde 135, bilgisayar mühendisliğinde 47, makine mühendisliğinde 45 ve malzeme mühendisliğinde 5 öğrenci ile eğitime devam ediliyor. Önümüzdeki yıl bu sayının 750 olması ve ASELSAN'ın 4 yıl sonra doktoralı personel oranının yüzde 10'a ulaşması hedefleniyor. AA

Anahtar Kelimeler:
AselsanüniversiteProjeASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı2017-2018 Eğitim Yılı
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