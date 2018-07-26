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Asgari ücret 22 gün yetiyor

Türk-İş'in hazırladığı rapora göre, yoksulluk sınırı son bir yılda yaklaşık 800 TL artış göstererek 5 bin 662 liraya yükseldi, açlık sınırı ise bin 738 TL oldu. Tek bir kişinin yaşama maliyetinin son bir yılda 260 lira artış gösterdiğinin vurgulandığı araştırmaya göre asgari ücretli bir çalışanın maaşı, yalnızca 22 günlük harcamasını karşılayabiliyor

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:37
Asgari ücret 22 gün yetiyor

Çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından yapılan Temmuz 2018'e dair 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırması açıklandı.

Buna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 738 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5 bin 662 lira 46 kuruş oldu.

Geçen yıl Temmuz ayında 'açlık sınırı' bin 497, yoksulluk sınırı ise 4 bin 878 TL olarak belirlenmişti.

Gıda enflasyonu yüzde 16

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1.40 oranında arttı. Yılın yedi aylık döneminde fiyatlardaki artış yüzde 8.10 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 16.07 oldu.

Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 11.21 olarak hesaplandı. Türk-İş araştırmasına göre geçen yılın Temmuz ayında gıda harcaması için aylık bin 198 TL bütçe ayırması gereken bir çalışan, aradan geçen bir yılın sonunda bugün bin 738 TL harcamak durumundadır.

Yapılması gereken toplam harcama dikkate alındığında son bir yılda sadece gıda için 784 TL daha fazla harcama gereği ortaya çıkmıştır. Gelirini bu tutarda artıramayan aileler ya borçlanmakta ya da harcamalarını kısarak yaşama standartlarını düşürmek zorunda kalmaktadır.

Yaşam maliyeti 260 TL arttı

Tek bir kişinin yaşama maliyetinin son bir yılda 260 lira artış gösterdiğinin, buna karşın asgari ücret artışının sadece 199 lira olduğunun vurgulandığı Türk-İş araştırmasında, "Asgari ücretli bir işçinin eline geçen ücret geliri sadece 22 günlük harcamayı karşılamaktadır. Halihazırda bin 603 TL olan asgari ücret, dört kişilik bir ailenin 'açlık sınırı' tutarının bile altındadır" tespitine yer verildi.

Bir çalışanın -sadece kendisinin- yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 136 TL 28 kuruş olarak hesaplandı.

Son Güncelleme: 26.07.2018 15:04
Anahtar Kelimeler:
ZamMaaşEnflasyonTürk-işAçlık SınırıYoksulluk SınırıAsgari ücret
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