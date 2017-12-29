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Asgari ücret için karar günü

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti bugün yapılacak toplantıyla belirleyecek. Türk-İş, halihazırda net bin 404 lira olan asgari ücretin net bin 893 lira 90 kuruş olmasında ısrarcı.

29 Aralık 2017 Cuma 09:24
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Asgari ücret için karar günü

Yaklaşık 6 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde bugün karar günü.

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezi'nde, üçüncü toplantısını 22 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak. İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği bu toplantıda belirlenecek yeni asgari ücret kamuoyuyla paylaşılacak.

Halen brüt bin 777 lira, net bin 404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net bin 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.

'Rakam yüksekse bir ay geçinin bakalım'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, milyonlarca çalışanın gözünün kulağının yeni asgari ücret rakamında olduğunu belirterek, emekçilerin beklentilerini boşa çıkartmama gayretini gösterdiklerini bildirdi. Yeni yılda asgari ücretin net bin 893 lira 90 kuruş olması yönündeki tekliflerinde ısrar ettiklerini vurgulayan Atalay, "Net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizin 1 lira bile altını kabul etmemiz mümkün değil. Bunun altındaki rakam hem bizim hem de milyonlarca çalışan ve aileleri için hayal kırıklığı olacaktır" dedi.

Atalay, hükümetin 2018 programında, 2017'de net asgari ücrette yüzde 2.5 oranında reel gerileme olduğu tespitine yer verildiğine işaret ederek, "İşverenin övünerek bahsettiği 2017 yılının asgari ücret rakamının hali ortada. Zaten hatırlanacağı gibi Türk-İş olarak biz bu rakama muhalefet etmiştik. Net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizde ısrarcıyız. Her kim bu rakamı yüksek buluyorsa, buyursun bu ücretle bir ay geçinsin" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretTürk-işZamAk Parti
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