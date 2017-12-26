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Asgari Ücret Tespit Komisyonuna eleştiri

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Aiki yıl önce gerçekleştirilen yüksek oranlı asgari ücret artışında işverenlere işçi başına 100 liralık devlet desteği sağlandığını hatırlattı.

26 Aralık 2017 Salı 14:35
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Asgari Ücret Tespit Komisyonuna eleştiri

Asgari ücretin sadece bu kategoride çalışanların ücretleriyle ilgili bir konu olmadığını ve cezalar, oda aidatları gibi birçok ödeme kaleminin belirleyicisi olduğuna işaret eden Özdebir, asgari ücrete hiç zam yapılmasa bile devlet desteğinin kalkması nedeniyle işveren için 100 liralık ek maliyet ortaya çıktığını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi ve işverenlerin temsiliyle ilgili sıkıntılar olduğunu dile getiren Özdebir, şunları kaydetti: "İşveren kesimi adına masada bulunan TİSK'e işverenlerin yüzde 1'i üye. Halbuki Türkiye ekonomisinin yüzde 99.8'ini oluşturan ve asgari ücret konusunun doğrudan muhatabı olan KOBİ'ler komisyonda temsil edilmiyor. Aynı şekilde işçiler adına masada oturan Türk-İş Konfederasyonu da genel olarak devlet kurumları ve büyük kurumsal şirketlerde örgütlü ki buralarda çalışanlara genel olarak asgari ücretin üzerinde ödeme yapılıyor. Masada konunun gerçek sahipleri maalesef yok."

AA

Anahtar Kelimeler:
ASOAnkaraAnkara Sanayi OdasıAsgari ücret
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