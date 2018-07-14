Asgari ücrete dolar darbesi

EKONOMİ SERVİSİ

24 Haziran Seçimleri’nin hemen ertesi günü 4.53’e kadar gerileyen Amerikan Doları/TL kuru, 12 Temmuz'da 4.97 olan tarihi zirveyi gördükten sonra 4.86’lar seviyesinde dalgalı seyrini sürdürüyor. Buna göre 24 Haziran Seçimleri’nin üzerinden 3 hafta geçmeden Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 7’yi aşmış durumda. Yıl başında ise dolar kuru 3.78 TL seviyesindeydi.

Bu hesapla yıl başında bu yana dolar karşısında TL'nin yaşadığı erime yüzde 29. Geçen yıl 14 Temmuz’da 3.53 olan Dolar/ TL kurunun bir yıl içindeki kaybı yüzde 38’e ulaşırken iki yıl önce 14 Temmuz’da 2.89 olan Dolar/TL kurundaki değer kaybı yüzde 67’i buluyor. Bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin 2018’deki aylık net geliri, 1.603 Türk Lirası. Bu yıl başında dolar kuru 3.78 TL idi.

Yılın ilk günlerinde asgari ücreti 424 dolara denk düşen bir asgari ücretlinin bugünkü maaşı ancak 329 Amerikan Doları’na tekabül ediyor. Bu durum asgari ücretin dolar karşısında yüzde 22 eridiğini gösteriyor.

'Türk tahvilleri elden çıkarılıyor'

Ekonomideki sıkıntı veren veriler şüphesiz bunlarla sınırlı değil. Batı medyasında yer alan Türkiye ekonomisinin durumuyla ilgili analizlerde hiç iyi konuşan yok. Reuters haber ajansında yer verilen Marc Jones imzalı analiz haberde, "Türkiye’nin mali piyasaları hırpalanıyor. Lira bu yıl yüzde 20’nin üzerinde değer kaybettikten sonra tarihin en düşük seviyesinde. İstanbul borsası 12 Temmuz'da iki yıl içindeki en kötü gününü geçirdi ve yatırımcılar ülkenin tahvillerini elden çıkarıyor” denildi.

Haberde, Türkiye ekonomisi Güney Afrika, Brezilya ve Meksika gibi gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldı. 'Durumun Türkiye açısından ne kadar kötüleşmekte olduğunu gösterdiği' belirtildiği Fathom Consulting adlı şirketin hazırladığı Mali Kırılganlık Bileşik Endeksi'ne göre kamu borcunun güvenliği bakımından Türkiye bu ülkeler arasında açık ara en kötü konumda bulunuyor.