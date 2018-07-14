Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89898
ALTIN
193.936
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4336
EURO
5.6556

Asgari ücrete dolar darbesi

Türk lirasının Amerikan doları karşısında yıl başından bu yana yaşadığı erime yüzde 29'a ulaştı. Bu durum asgari ücrette de kendini gösterdi. Buna göre asgari ücret 7 ayda yüzde 22 değer kaybetti. Asıl üzücü olan ise Türkiye ekonomisindeki kötü veriler bununla sınırlı değil

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:37
Asgari ücrete dolar darbesi

EKONOMİ SERVİSİ

24 Haziran Seçimleri’nin hemen ertesi günü 4.53’e kadar gerileyen Amerikan Doları/TL kuru, 12 Temmuz'da 4.97 olan tarihi zirveyi gördükten sonra 4.86’lar seviyesinde dalgalı seyrini sürdürüyor. Buna göre 24 Haziran Seçimleri’nin üzerinden 3 hafta geçmeden Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 7’yi aşmış durumda. Yıl başında ise dolar kuru 3.78 TL seviyesindeydi.

Bu hesapla yıl başında bu yana dolar karşısında TL'nin yaşadığı erime yüzde 29. Geçen yıl 14 Temmuz’da 3.53 olan Dolar/ TL kurunun bir yıl içindeki kaybı yüzde 38’e ulaşırken iki yıl önce 14 Temmuz’da 2.89 olan Dolar/TL kurundaki değer kaybı yüzde 67’i buluyor. Bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin 2018’deki aylık net geliri, 1.603 Türk Lirası. Bu yıl başında dolar kuru 3.78 TL idi.

Yılın ilk günlerinde asgari ücreti 424 dolara denk düşen bir asgari ücretlinin bugünkü maaşı ancak 329 Amerikan Doları’na tekabül ediyor. Bu durum asgari ücretin dolar karşısında yüzde 22 eridiğini gösteriyor.

'Türk tahvilleri elden çıkarılıyor'

Ekonomideki sıkıntı veren veriler şüphesiz bunlarla sınırlı değil. Batı medyasında yer alan Türkiye ekonomisinin durumuyla ilgili analizlerde hiç iyi konuşan yok. Reuters haber ajansında yer verilen Marc Jones imzalı analiz haberde, "Türkiye’nin mali piyasaları hırpalanıyor. Lira bu yıl yüzde 20’nin üzerinde değer kaybettikten sonra tarihin en düşük seviyesinde. İstanbul borsası 12 Temmuz'da iki yıl içindeki en kötü gününü geçirdi ve yatırımcılar ülkenin tahvillerini elden çıkarıyor” denildi.

Haberde, Türkiye ekonomisi Güney Afrika, Brezilya ve Meksika gibi gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldı. 'Durumun Türkiye açısından ne kadar kötüleşmekte olduğunu gösterdiği' belirtildiği Fathom Consulting adlı şirketin hazırladığı Mali Kırılganlık Bileşik Endeksi'ne göre kamu borcunun güvenliği bakımından Türkiye bu ülkeler arasında açık ara en kötü konumda bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobilya sektörü usta bulamıyor
Mobilya sektörü usta bulamıyor
Batı Karadeniz turiste doydu
Batı Karadeniz turiste doydu
Turkcell'den bir 'birincilik' daha
Turkcell'den bir 'birincilik' daha
Patates ve soğanda ŞOK fiyatlar
Patates ve soğanda ŞOK fiyatlar
TEI milli ürünlerini İngiltere'de sergileyecek
TEI milli ürünlerini İngiltere'de sergileyecek
Siber korsanlardan rekor soygun
Siber korsanlardan rekor soygun
Tavuk etinde pazar sıkıntısı büyüyor
Tavuk etinde pazar sıkıntısı büyüyor
Dünya Kupası’nda bilet fiyatları uçtu
Dünya Kupası’nda bilet fiyatları uçtu
e-ticaretin 10 püf noktası
e-ticaretin 10 püf noktası
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim