Asırlık zeytin ağaçları koruma altında

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte konuşan Erol, “Gözümüz gibi bakıyoruz” sloganıyla hayat bulan yeni kampanyaları ile zeytin ağacına ve kaliteli zeytinyağına verdikleri önemi öne çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Zeytinyağını hak ettiği kalitede sunmak için her süreçte kontrole çok önem veriyoruz, bütün gayemiz tüketicilerimizin kaliteli ve lezzetli zeytinyağına ulaşmaları için 140 yılık birikimimizi her bir Komili şişesine yansıtmak. Komili'de zeytine ve zeytin ağacına saygı duruşu var Zeytin yağında kalite çok narin bir şey. Rüzgârın estiği yön bile kaliteyi etkiliyor" dedi.

Türkiye’de zeytinyağına hak ettiği değeri kazandırmaya yönelik birçok projeye imza atan Komili, yeni kampanyası ile anıt zeytin ağaçlarına da dokunuyor. Geçmiş ile günümüz arasında bir köprü niteliği taşıyan anıt zeytin ağaçlarını gündeme taşımayı hedefleyen Komili, bu ağaçların tescillenerek korunmasına yönelik bir projeyi hayata geçiriyor.

İlk etapta Ayvalık’ta başlayacak projenin önümüzdeki dönemde tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor. Türkiye’nin en yaşlı zeytin ağacı Manisa Kırkağaç’ta bulunuyor. Ağaç 1653 yaşında.

EKONOMİ SERVİSİ