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Atıklardan 1 milyar dolarlık biyoenerji üretilebilir

​​​​​​​Elektrik üretimi, yerleşim birimleri ve sanayi kullanımı gibi birçok farklı alanda doğalgaz kullanılıyor

06 Haziran 2018 Çarşamba 17:07
Atıklardan 1 milyar dolarlık biyoenerji üretilebilir

Çok yönlü bir kullanımı olan fosil yakıt, Türkiye gibi doğalgaz ithal eden ülkeler için önemli bir gider kapısı oluyor. ‘Doğalgaz ithalatını nasıl azaltabiliriz?’ sorusunun cevabı ise biyoenerjide saklı. Doğalgazda dışa bağımlı olan Türkiye’nin, biyogaz üretimi ile ithal doğalgaza olan bağımlılığını azaltabileceğini söyleyen IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, “Türkiye’de her yıl çöpe atılan bitkisel ve hayvansal atıklar ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilir. Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde atık yönetiminde doğru karar ve uygulamalar çok önemli. Bu hem ülke ekonomisine hem de çevreye katkı sağlar .28-30 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek ‘IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarı’ bu kapsamda yeni açılımlar sağlayacak” dedi. Türkiye’nin biyoenerji potansiyelinin çok yüksek olduğunun altını çizen Biyoenerji Derneği Başkanı 2. Başkanı Sedat Akar ise “Türkiye potansiyel olarak doğalgaz tüketiminin yüzde 6’sını karşılayabilir ama halihazırda bu rakam yüzde 2. Kendi doğalgazımızı ürettiğimizde ise ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlayabiliriz” diye konuştu. SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

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