Audi'den yollara lüks armağan

Audi Q8, dört kapılı lüks bir coupé’nin pratik çok yönlülüğünü geniş bir SUV’nin avantajları ile bir araya getiriyor. Q8; 4.99 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1.71 metre yüksekliğe sahip... Q8, küçük kardeşi Q7 modelinden 2.7 santimetre daha geniş, 6.6 santimetre daha kısa ve daha yere yakın. Neredeyse 3 metreye ulaşan aks mesafesi sayesinde, iç mekân uzunluk ve yükseklik yönünden rakiplerinden daha ferah. Arka koltuklar yatırıldığında ise bagajın toplam hacmi 1.755 litreye ulaşıyor.

Q8, 12 farklı renkte üretilecek. Q8, önümüzdeki yıl V6 TFSI benzinli motorla, 2020'de ise V6 TDI dizel motorla satışa sunulacak. Audi Q8’in Almanya’daki satış fiyatının 75 bin Euro civarında olması bekleniyor. Aracın fiyatı Türkiye’de 190 bin Euro’ya ulaşacak.

RECEP BAHAR/İSTANBUL