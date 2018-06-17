Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009

Audi'den yollara lüks armağan

Audi'nin BMW X6 ile Mercedes GLE'ye rakip olarak ürettiği quattro özelliklerini taşıyan etkileyici modeli Audi Q8 önümüzdeki yıl yollarda boy gösterecek

17 Haziran 2018 Pazar 18:11
Audi'den yollara lüks armağan

Audi Q8, dört kapılı lüks bir coupé’nin pratik çok yönlülüğünü geniş bir SUV’nin avantajları ile bir araya getiriyor. Q8; 4.99 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1.71 metre yüksekliğe sahip... Q8, küçük kardeşi Q7 modelinden 2.7 santimetre daha geniş, 6.6 santimetre daha kısa ve daha yere yakın. Neredeyse 3 metreye ulaşan aks mesafesi sayesinde, iç mekân uzunluk ve yükseklik yönünden rakiplerinden daha ferah. Arka koltuklar yatırıldığında ise bagajın toplam hacmi 1.755 litreye ulaşıyor.

Q8, 12 farklı renkte üretilecek. Q8, önümüzdeki yıl V6 TFSI benzinli motorla, 2020'de ise V6 TDI dizel motorla satışa sunulacak. Audi Q8’in Almanya’daki satış fiyatının 75 bin Euro civarında olması bekleniyor. Aracın fiyatı Türkiye’de 190 bin Euro’ya ulaşacak.
RECEP BAHAR/İSTANBUL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Daha çok Çinli turist gelecek
Daha çok Çinli turist gelecek
Otomotivin geleceğine imza atacaklar
Otomotivin geleceğine imza atacaklar
İkinci el araçta talep de, fiyat da arttı
İkinci el araçta talep de, fiyat da arttı
Altın ithalatı patladı
Altın ithalatı patladı
Milli piyade tüfeğinde teslimat sevinci
Milli piyade tüfeğinde teslimat sevinci
Gümrüğe takılan eşyalardan milyonluk kâr
Gümrüğe takılan eşyalardan milyonluk kâr
Gram altın 2 hafta sonra değer kazandı
Gram altın 2 hafta sonra değer kazandı
Türkiye topraklarını kaybediyor
Türkiye topraklarını kaybediyor
Konut kampanyalarında sınır tanınmıyor
Konut kampanyalarında sınır tanınmıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim