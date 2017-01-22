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Audi’den Q8 şovu

Audi, markanın gelecekte seri olarak üreteceği büyük SUV modeli için bir öngörü olan Q8 Concept’i Detroit Otomobil Fuarı’nda beğeniye sundu.

22 Ocak 2017 Pazar 17:50
Audi’den Q8 şovu
Plug-in hibrit motoruyla 442 HP ve 700 Nm çekiş gücü sunan Q8 Concept, Audi’nin 2018 yılında satışa sunmayı planladığı seri üretim modelinin de alt yapısını oluşturuyor. Audi Q8 Concept, 3 metrelik dingil mesafesi ve toplam 5.02 metre uzunluğuyla tüm yolcular ve bagajları için geniş ve ferah bir iç alan sunuyor. 
Sportif keskin çizgileri ve Coupe benzeri tavan tasarımına rağmen, arka bölümde seyahat eden yolcuları için geniş bir omuz ve baş mesafesiyle konforlu bir oturma alanına sahip. Araç içindeki tüm kontroller, Audi Virtual Cockpit’in (Audi Sanal Kokpit) geliştirilmiş versiyonu olan ve ön yolcu ve sürücünün ortasında yer alan geniş ekranlı kontrol ünitesinden sağlanıyor. Bu sanal kokpit üzerinden yol ve sürüşle ilgili tüm bilgiler, gerçek ve sanal dünyanın öğelerini birleştiren geliştirilmiş sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak sürücünün önüne getiriliyor. 
Q8 Concept, 100 kilometrede ortalama 2.3 litre yakıt tüketimine ve kilometre başına sadece 53 gram karbon emisyonuna sahip. Lityum iyon pilleri 2,5 saatte tam olarak şarj edilen otomobil, sadece elektrikle 60 kilometre yol yapabiliyor. EKONOMİ SERVİSİ
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