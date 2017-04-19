Autoshow ‘eksik kadro’ ile sahaya çıkıyor!

RECEP BAHAR/İSTANBUL

İstanbul Autoshow 2017, 'Geleceğe Yakından Bakın' temasıyla yarın başlıyor. Bugün basın ve VIP açılışı yapılacak olan İstanbul Autoshow, 30 Nisan'a kadar haftaiçi 12.00-21.00, haftasonu ise 11.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. İstanbul Autoshow 2017'de bu yıl ağırlıklı olarak 'kendi kendine giden araçlar-otonom sürüş' gündeme gelecek.

İstanbul Autoshow'un haftaiçi içi giriş ücreti 10.00 TL... Haftaiçi kadınlar ve çocuklar ücretsiz. Giriş ücretleri haftasonu kadınlar için 10.00 TL, erkekler için ise 20.00 TL olacak. İstanbul Autoshow 2017'ye salon 2'de 'Hyundai, Nissan, Renault, Dacia ve Mitsubishi', salon 3'te 'Honda, Peugeot, Ford, Ssangyong', salon 6'da 'Fiat, Jeep, Alfa Romeo', salon 5'te 'Opel', salon 12'de 'Toyota, Lexus, Smart, Mercedes, Aston Martin' yer alacak. 10. salonda klasik otomobiller, 7. salonda yeni teknolojiler, 8. salonda ise aksesuarlar sergilenecek.

Fuara katılmayan markalar da var

Autoshow'un gediklileri arasında yer alan ve ziyaretçilerin yoğun ilgisine mazhar olan Alman Volkswagen grubu ile BMW bu yıl fuara katılmıyor. Türkiye'nin en fazla satılan otomobil markası olan Volkswagen Group’un bünyesinde Volkswagen'in yanı sıra “Audi, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini ve Bugatti" yer alıyor. BMW Group içinde ise BMW'nin yanı sıra Mini ve Rolls Royce bulunuyor. Öte yandan BMW'nin Türkiye distribütörü olan Borusan Otomotiv, aynı zamanda Land Rover'in de (Range Rover de dahil) distribütörlüğünü yaptığından bu marka da İstanbul Autoshow'da yer almıyor. Bu yıl fuarda yer almayan diğer markalar ise şunlar: Japonya'dan Suzuki ve Mazda; Güney Kore'den Kia; İngiltere’den Jaguar; İtalya’dan Ferrari, Maserati ve Lancia; Fransa'dan DS ve Citroen; İsveç’ten Volvo; ABD'den Chrysler.