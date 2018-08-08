AVM ciroları yüzde 23 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Haziran ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 23.3 artış kaydederek 291 puana ulaştı.

Ciro endeksi geçtiğimiz yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında ise yüzde 18.6 artış kaydederek 2018 ikinci çeyrek döneminde 261 puan oldu. Ziyaret sayısı endeksi ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10’luk bir artış kaydetti.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Haziran 2018’de İstanbul’da 1.252 TL, Anadolu’da 1.015 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Haziran 2018’de 1.110 TL’ye yükseldi. Metrekare başına düşen cirolarda, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 18.7’lik bir artış yaşandı. 2018 yılı ikinci çeyrekte metrekare verimliliği 996 TL oldu.

Haziran ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış ise teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 47’lik artış kaydetti. AVM Endeksi Haziran 2018 ve ikinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, “Endeks verilerimiz gösteriyor ki; hem Haziran ayında hem de çeyrek bazlı değerlendirmelerde büyük ölçüde artış gösterdi ve bu artışların her ikisinin de enflasyon üzerinde olması sektörümüz için umut vericidir” yorumlarında bulundu. COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL