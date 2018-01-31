AVM kirası ürün fiyatın ıgeçti

Yabancı para cinsinden kira ödedikleri AVM'lerde maliyetlerinin ciddi oranda arttığını söyleyen Şeneler, "Kira dediğimiz şey, ürünün fiyatını geçti! Dolayısıyla bu noktada ciddi sorunlar kendini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Özsüt Genel Müdürü Güçlü Şeneler, Özsüt'ün serüveninin 1938'de İzmir Kemeraltı’nda 16 metrekarelik bir dükkânda başladığını, bugün 46 ilde 180’in üzerinde mağazaya ulaştıklarını kaydederek, "Türkiye'de yiyecek içecek sektörü büyüme potansiyeli taşıyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde 10 ülkede şube açma hedefimiz var. Ortadoğu ülkelerinden inanılmaz teklifler alıyoruz. Şu ana Azerbaycan'da üç mağazamız var. Sütlü tatlıları geleneksel yöntemlerle ürettiğimizde Azerbaycan'a gönderemiyoruz" diye konuştu.

Şeneler, cirolarının 500 milyon lira olduğunu kaydetti.

HABER MERKEZİ