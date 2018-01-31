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AVM kirası ürün fiyatın ıgeçti

Özsüt Genel Müdür Güçlü Şeneler, Türkiye'de 25 milyar lirası fast-food olmak üzere dışarıda 'yeme-içme' sektörünün toplam büyüklüğünün 55 milyar liraya ulaştığını bildirdi. İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Şeneler, sektörün en büyük sorununun nitelikli eleman olduğunu söyledi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 13:59
AVM kirası ürün fiyatın ıgeçti

Yabancı para cinsinden kira ödedikleri AVM'lerde maliyetlerinin ciddi oranda arttığını söyleyen Şeneler, "Kira dediğimiz şey, ürünün fiyatını geçti! Dolayısıyla bu noktada ciddi sorunlar kendini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Özsüt Genel Müdürü Güçlü Şeneler, Özsüt'ün serüveninin 1938'de İzmir Kemeraltı’nda 16 metrekarelik bir dükkânda başladığını, bugün 46 ilde 180’in üzerinde mağazaya ulaştıklarını kaydederek, "Türkiye'de yiyecek içecek sektörü büyüme potansiyeli taşıyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde 10 ülkede şube açma hedefimiz var. Ortadoğu ülkelerinden inanılmaz teklifler alıyoruz. Şu ana Azerbaycan'da üç mağazamız var. Sütlü tatlıları geleneksel yöntemlerle ürettiğimizde Azerbaycan'a gönderemiyoruz" diye konuştu.

Şeneler, cirolarının 500 milyon lira olduğunu kaydetti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AVMKiraZam
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