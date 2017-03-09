AVM'ler de KDV indirimi istedi

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü, 9. AVM Yatırımları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, perakendecilerin ödediği kiraların KDV miktarlarının tekrar gözden geçirilmesinin herkes için faydalı olacağını belirterek, "Ortak giderler konusuyla ilgili hem perakendeci hem de AVM yatırımcısını memnun edecek şekilde bir orta yol bulunacağına inanıyoruz" dedi. Konferansta konuşan Belgü, AYD bünyesindeki 124 AVM'nin 53.5 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu aktararak, Türkiye'ye gelen yabancı sermaye yatırımının yüzde 10'unun AVM'lerle girdiğini söyledi. Belgü, AVM'lerin banka kredileriyle yapıldığına dikkatleri çekti.

Cirolar artıyor

AVM'lerde yılda 100 milyar TL'lik alışveriş yapıldığını dile getiren Belgü, ciroların 2017'de 110 milyar TL'ye 2023'te ise 200 milyar TL'ye çıkacağı öngörüsünde bulundu. Belgü, AVM sayılarına bakıldığında 2023'te 475 bine, kiralanabilir alanın ise 15 milyon metrekareye ulaşmasını beklediklerini belirterek, "Sektörü daha ileriye taşımak için yapılabileceklerimizi konuşmak, problemlere kalıcı çözümler getirmek ve dünyada perakende sektörünün trendlerini değerlendirerek yol haritamızı çıkartmak için buradayız" şeklinde konuştu. EKONOMİ SERVİSİ