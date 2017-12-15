AVM'lerdeki kiralar ciroyu götürüyor

İZTO'da düzenlenen toplantıda, AVM'lerde faaliyet gösteren üyelerin yaşadığı sorunlar tartışıldı. Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, AVM'lerde dükkanı bulunan üyelerinin döviz kurundaki dalgalanmadan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Kurdaki oynaklığın en fazla reel sektörü sarstığını, bunların başında da AVM esnafının geldiğini söyleyen Demirtaş, şöyle devam etti: "Böyle devam ederse AVM'lerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli birçok firma faaliyetini devam ettiremeyecek, AVM'leri işletenler de bu durumdan etkilenecek. Biz kimsenin zor durumda kalmasını istemiyoruz. O nedenle orta yolun bulunmasını diliyoruz."

Demirtaş, kendisine ait bir gayrimenkulde ülkenin önde gelen gruplarından birinin kiracı olduğunu, kira sözleşmesinin yenilenmesi görüşmeleri sırasında "TÜFE oranının yarısı kadar artış yapılmasını" istediklerini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini anlattı.

Demirtaş, "Türkiye'nin en büyük gruplarından birinin bunu talep etmesi piyasada yaşanan zorluğu gösteriyor" dedi.

HABER MERKEZİ