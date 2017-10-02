AVM sayısı 448'e ulaşacak

Palandöken, 2015 yılı sonu itibarıyla İstanbul'da 800 bin metrekare, Ankara'da 150 bin metrekare fonksiyonunu kaybeden AVM alanı olduğunu kaydetti.

Alışveriş merkezlerinin, ihtiyaçtan fazla yapıldığı için zamanla kapanarak milli servete zarar verdiğine dikkati çeken Palandöken, bir yandan AVM açılıp bir yandan kapatılmasının her yıl 250 ila 300 bin metrekare alanın heba olduğunu, ihtiyaç fazlası yapılanların ise esnafa ve millli servete zarar verdiğini vurguladı.

AVM'lerin ihtiyacın çok üstünde ve hızla arttığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: "Ülkemizde kontrolsüz ve plansız alışveriş merkezi dikmek moda oldu. 2007'de 145 AVM varken bu sayı 2016'da yüzde 161 artarak 379'a çıktı.

Bu sayının da yüzde 18 artış göstererek 2018'de 448'e çıkması bekleniyor. AVM yatırımları yaklaşık 53.5 milyar dolar değerinde. Yerli ve yabancı sermaye dağılımında yerli yatırımcılarımız alan bazında yaklaşık yüzde 70 oranla önde. Ülkemizde yalnızca 22 ilde AVM yok. İstanbul bu konuda nüfusu gereği de AVM sayısında başı çekiyor. Yapılan hesaplamalara göre bugüne kadar üretilen yaklaşık 12 milyon metre kare AVM'nin yüzde 10'u sistemden çıkmış." EKONOMİ SERVİSİ