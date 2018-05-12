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AVM’ler esnafı bitiriyor

Sayıları 400'ü aşan AVM'ler nedeniyle Türkiye’de serbest meslek sahibi ve kendi hesabına çalışanların toplam istihdam içindeki payı 5 yılda yüzde 35.9’dan yüzde 32.7'ye geriledi

12 Mayıs 2018 Cumartesi 16:55
AVM’ler esnafı bitiriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre, Türkiye’de serbest meslek sahibi, işveren, kendi hesabına çalışan ve ücretsiz aile işçilerinin, toplam istihdam içindeki payı 2013-2017 döneminde düşüş gösterdi. Buna göre, serbest meslek sahiplerinin istihdamdaki payı 2013’te yüzde 35.9 iken, 2014’te yüzde 33.9’a, 2015’te yüzde 32.9’a, 2016'da yüzde 32.4'e geriledi. Geçen yıl ise bu meslek grubunun istihdamdaki payı bir önceki yıla göre 0.3 puanlık artışla yüzde 32.7 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 2017'nin ikinci çeyreği itibariyle serbest meslek sahibi 9 milyon 379 bin kişi bulunurken, bu kişilerin, 1 milyon 320 bini işveren, 4 milyon 781 bini kendi hesabına çalışan ve 3 milyon 278 bini ise ücretsiz aile işçilerinden oluşuyor. Bu kişilerin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında 6 milyon 59 bininin erkek olduğu görülüyor.

Esnaf sayısı neden azalıyor?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM ve zincir marketlerin başta büyük şehirler olmak üzere ülke genelinde esnafa darbe vurduğunu, bu durumun rakamlara da yansıdığını söyledi.

Palandöken, "Her sokak arasına yan yana açılan zincir marketler, bakkal, kasap, manav gibi 394 dalda faaliyet gösteren esnafı bitiriyor. Şehirlerin ortasına yapılan AVM’ler, terzi esnafını, berber, kuaför esnafını bitiriyor. Böyle olunca da serbest meslek sahibi kişi sayısı her geçen gün düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

 AA

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