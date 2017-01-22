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AVM’lerin yüzde 27’si yabancıların elinde

Türkiye’de 80’i yabancılara ait 377 AVM bulunuyor. Adet bazında AVM'lerin yüzde 21.2’sini elinde bulunduran yabancılar, kiralanabilir alana gelince oranı yüzde 27’ye çıkartıyor.

22 Ocak 2017 Pazar 17:53
AVM’lerin yüzde 27’si yabancıların elinde
AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL
Türkiye'de borsanın yanı sıra ilaç, otomotiv, iletişim, kimya, sigorta, spor ve bankacılık alanlarında iyice hissedilen yabancı hâkimiyeti, alışveriş merkezlerinde de net bir şekilde kendini gösteriyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Hulusi Belgü, Türkiye’de şu anda 377 AVM olduğunu, bunun 80 tanesinin yabancı yatırımcılar tarafından hayata geçirildiğini belirtti. Belgü'nün verdiği bilgiye göre ülkemizde toplam 11.1 milyon metrekare olan kiralanabilir AVM alanının da yaklaşık 3 milyon metrekaresi yabancı yatırımcılara ait. Yabancı yatırımcıların başında da Forum marka AVM'ler geliyor.  Yabancı Sermaye Derneği (YASED) verilerine göre de; son 10 yılda Türkiye genelinde yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği 150 milyar dolarlık yatırımın 14 milyar dolarını AVM yatırımları teşkil ediyor!

AVM sayısı daha da artacak

Belediyelerin tanıdığı sonsuz imkânlardan faydalanmaları nedeniyle AVM'lerin sayısı önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Tahminlere göre AVM sayısı bu yıl sonunda 385'e, 2023’te ise 475'e ulaşacak.  AVM'lerin elde ettiği cirolar da sürekli artıyor. 2016’da 100 milyar TL olan cironun 2017’de 110 milyar TL'ye, 2023’de ise 200 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor.  AVM'lerin elde ettiği kârın önemli bir bölümü yabancı sermaye tarafından ana merkezlere aktarılıyor.  Bu durum Türkiye'nin döviz ihtiyacını daha da artırıyor.
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