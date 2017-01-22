AVM’lerin yüzde 27’si yabancıların elinde

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Türkiye'de borsanın yanı sıra ilaç, otomotiv, iletişim, kimya, sigorta, spor ve bankacılık alanlarında iyice hissedilen yabancı hâkimiyeti, alışveriş merkezlerinde de net bir şekilde kendini gösteriyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Hulusi Belgü, Türkiye’de şu anda 377 AVM olduğunu, bunun 80 tanesinin yabancı yatırımcılar tarafından hayata geçirildiğini belirtti. Belgü'nün verdiği bilgiye göre ülkemizde toplam 11.1 milyon metrekare olan kiralanabilir AVM alanının da yaklaşık 3 milyon metrekaresi yabancı yatırımcılara ait. Yabancı yatırımcıların başında da Forum marka AVM'ler geliyor. Yabancı Sermaye Derneği (YASED) verilerine göre de; son 10 yılda Türkiye genelinde yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği 150 milyar dolarlık yatırımın 14 milyar dolarını AVM yatırımları teşkil ediyor!

AVM sayısı daha da artacak