Avrasya Tüneli'nden kaçak geçişe ceza var

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) kullanıldığını ancak zaman zaman kaçak geçişlerin olduğunu ifade ederek "Bakiye yetersizliğinden, araçtaki OGS cihazının arızalı olmasından veya HGS etiketinin uygun yere yapışmamasından ya da yıpranmasından kaynaklı bazı sıkıntılar olabiliyor" diye konuştu.

HGS etiketinin doğru yere yapışması, yıpranmamış olması ve OGS cihazının çalışıyor olmasının önemine dikkati çeken Arslan, kaçak geçişten veya yetersiz bakiye ile geçişlerde 15 gün içinde yapılan ödemelerin cezaya tabii olmadığını ancak bu süreyi geçen durumlarda 10 kata kadar ceza uygulandığını söyledi.

AA