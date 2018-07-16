İthalat ise yüzde 0.7’lik artışla 173.1 milyar avro seviyesinde kaydedildi. Para birliğinde, Mayıs 2017’de 19.3 milyar avroluk dış ticaret fazlası gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 16.5 milyar avroluk dış ticaret fazlası belirlendi. Avro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 0.5 artarak 162.3 milyar avro oldu.
AA
Avro Bölgesi'nde ekonomi iyi değil
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.8 azalarak 189.6 milyar avroya geriledi
İthalat ise yüzde 0.7’lik artışla 173.1 milyar avro seviyesinde kaydedildi. Para birliğinde, Mayıs 2017’de 19.3 milyar avroluk dış ticaret fazlası gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 16.5 milyar avroluk dış ticaret fazlası belirlendi. Avro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 0.5 artarak 162.3 milyar avro oldu.