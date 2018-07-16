Avro Bölgesi'nde ekonomi iyi değil

İthalat ise yüzde 0.7’lik artışla 173.1 milyar avro seviyesinde kaydedildi. Para birliğinde, Mayıs 2017’de 19.3 milyar avroluk dış ticaret fazlası gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 16.5 milyar avroluk dış ticaret fazlası belirlendi. Avro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 0.5 artarak 162.3 milyar avro oldu.

AA