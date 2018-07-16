Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89744
ALTIN
192.769
DOLAR
4.8352
STERLİN
6.3990
EURO
5.6600

Avro Bölgesi'nde ekonomi iyi değil

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.8 azalarak 189.6 milyar avroya geriledi

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:23
Avro Bölgesi'nde ekonomi iyi değil

İthalat ise yüzde 0.7’lik artışla 173.1 milyar avro seviyesinde kaydedildi. Para birliğinde, Mayıs 2017’de 19.3 milyar avroluk dış ticaret fazlası gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 16.5 milyar avroluk dış ticaret fazlası belirlendi. Avro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 0.5 artarak 162.3 milyar avro oldu.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Markalı konutlar yabancıya satıldı
Markalı konutlar yabancıya satıldı
Turkcell'den KOBİ’lere destek
Turkcell'den KOBİ’lere destek
Özel sektör 1 yılda 69 milyar dolar ödeyecek
Özel sektör 1 yılda 69 milyar dolar ödeyecek
Moody's'den Türk bankalara uyarı
Moody's'den Türk bankalara uyarı
TÜİK yeni işsizlik oranını açıkladı
TÜİK yeni işsizlik oranını açıkladı
Apple zam olup yağdı
Apple zam olup yağdı
Bankalarda servet unutuldu
Bankalarda servet unutuldu
İnşaatta işler kesat
İnşaatta işler kesat
Kritik kuruluşlarda yeni düzen
Kritik kuruluşlarda yeni düzen
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim