Avro Bölgesi’ne risk uyarısı

Fitch Ratings, 220 araştırmacının görüşleriyle hazırladığı anketinde, katılımcıların yüzde 45’inin, Avro Bölgesi içindeki sorunları gelecek 12 ayda Avrupa kredi piyasalarına karşı en büyük risk olarak gördüğünü belirtti. Fitch Ratings Kredi Piyasası Araştırma Direktörü Monica Insoll, yaptığı açıklamada, Yunanistan’la kreditörler arasındaki görüşmeleri, göçmenlik ve güvenlik endişelerini ve haziranda yapılacak İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliği referandumunu Avro Bölgesi içindeki sorunlar olarak görüldüğünü ifade etti. Ankette, toplam 220 araştırmacıdan yüzde 26’sının jeopolitik riskleri, yüzde 19’unun ekonomik resesyonu, yüzde 10’unun da gelişmekte olan piyasalardaki sorunları Avrupa kredi piyasalarına karşı risk olarak gördüğü bilgisine de yer verildi. Araştırmacılardan, Avrupa ülkelerinin gelecek 2 yılda kredi notlarıyla ilgili beklentilerinin paylaşılması istendiğinde, yüzde 39’unun negatif, yüzde 17’sinin pozitif, yüzde 44’ünün de “dengeli” kredi not değerlendirmesi yapılacağını düşündükleri bildirildi. Finlandiya, Danimarka ve İsveç’teki araştırmacıların yüzde 60’ı düşük faiz oranlarının uzun süre devam etmesini kendi ülkelerindeki bankalar için risk olarak tanımlarken, Norveç’li araştırmacıların yüze 61’i de düşük petrol fiyatlarını risk olarak tanımladı. Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Azerbaycan’ın kredi notunu “Ba1” olarak onaylarken, görünümünü de ‘’negatif’’ olarak belirledi. Moody’s’ten yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan’ın kredi notunun 5 Şubat 2016’da “Baa3” den “Ba1”e düşürüldüğü hatırlatılarak, aynı tarihte başlayan kredi notu değerlendirme sürecinin artık tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, değerlendirme sürecinde, düşük petrol fiyatlarının petrol gelirlerine bağlı Azerbaycan ekonomisinde önemli şoklar yarattığına dikkat çekilirken, bankacılık sektöründe krize ve ekonomide bozulmaya yol açarak ülkenin mali pozisyonunu kötüleştirdiği ifade edildi. EKONOMİ SERVİSİ