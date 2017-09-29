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Avrupa'da 5.7 milyon Türk yaşıyor

Avrupa Birliği ülkelerinde 'Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'daki Türk azınlıklar dahil 5.7 milyon Türk yaşıyor. Türklerin 2 milyon 747 bini yaşadıkları ülkelerin vatandaşı konumunda.

29 Eylül 2017 Cuma 17:07
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Avrupa'da 5.7 milyon Türk yaşıyor

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) verilerine göre Avrupa Birliği'nde (AB) 5 milyon 687 bin Türk hayat sürüyor. İsviçre, Norveç, Makedonya, Bosna-Hersek, Ukrayna, Rusya gibi AB üyesi olmayan ülkeler dahil edildiğinde Avrupa'da yaşayan Türk nüfus 6.5 milyonu aşıyor.

AB içinde en fazla en fazla Türk'ün yaşadığı ülke Almanya... Almanya'da 3.2 milyon Türk bulunurken, bunların 950 bini Alman vatandaşı konumunda. İkinci sırada 970 bin Bulgaristan geliyor. Bulgaristan'daki soydaşlarımızın tamamı Bulgar vatandaşı...

Üçüncü sırada 470 bin Türk ile Hollanda geliyor. Bu ülkedeki gurbetçilerin 330 bini Hollanda vatandaşlığına geçmiş durumda. Dördüncü sırada 450 Türk ile Fransa geliyor. Fransız vatandaşlığı alan Türklerin sayısı ise 180 bin...

En yüksek vatandaşlık oranı İsveç'te

Avrupa'daki gurbetçilerin en yüksek oranda vatandaşlığa geçtiği ülke İsveç... İsveç'te yaşayan 63 bin gurbetçinin yüzde 80.9'u, bir başka ifadeyle 51 bini bu ülkenin vatandaşı konumunda. Belçika'da 130 bin, Danimarka2da 56 bin, Avusturya'da 233 bin, İngiltere'de 150 bin Türk yaşıyor.

Türk girişimcilerin durumu

Öte yandan AB sınırları içinde 149 bin Türk girişimci faaliyetlerini sürdürürken, Almanya’dakilerin sayısı 80 bin 700’ü geçmiş durumda. Başta Almanya olmak üzere AB genelinde kurumlar kendi üzerinden veya bireyler tek bir emeklilik sigortası yaptırmakta.

Üst düzey gelir grupları ise 'bireysel emeklilik' yapmak için özel emeklilik sigortaları yaptırıyor. Bu kişiler en az 10 yıl prim ödeyip ve 60. yaşlarını doldurduktan sonra ödedikleri paranın karşılığını topluca getirisiyle birlikte almakta ya da kendilerine belirli bir emeklilik maaşı ödenmekte.

EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
AvrupaTürk VatandaşıAvurpaABTürk
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