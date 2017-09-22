Avrupa'da 8 ayda 12 milyon araç satıldı

Buna göre AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı ocak-ağustos döneminde yüzde 4.3 büyüyerek 12 milyon 170 bin 599 adet seviyesinde gerçekleşti. En yüksek artış yüzde 18.9 ile Hırvatistan'da, yüzde 18.1 ile Bulgaristan'da yüzde 16.1 ile Litvanya'da görüldü. İrlanda yüzde 10.7 ile satışların en çok düştüğü pazar olurken, onu yüzde 2.4 ile İngiltere izledi. Türkiye, yılın ilk 8 ayında yüzde 2.52 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı. Otomotiv pazarı geçen ay ise 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 4.7 büyüyerek 1 milyon 61 bin 702 adet seviyesinde gerçekleşti. EKONOMİ SERVİSİ