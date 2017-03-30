Avrupa geriliyor Asya artıyor

EKONOMİ SERVİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilerle hazırlanan "Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçiler, Yabancı ve Vatandaşlar" istatistiklerine göre, şubat ayında Türkiye 'yi ziyaret eden yabancı sayısı, 2016'nın aynı ayına göre yüzde 6.51 azalarak 1 milyon 159 bin 833 oldu.

Türkiye'ye şubatta 140 bin 463 kişiyle en fazla yabancı ziyaretçi Gürcistan'dan geldi. İran'dan 130 bin 596, Bulgaristan'dan 106 bin 26 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.

Ocak-şubat dönemindeki ziyaretçi sayısı da 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 8.12 azalarak 2 milyon 215 bin 307 oldu.

Ocak-şubat döneminde Gürcistan'dan 281 bin 451, İran'dan 232 bin 232, Bulgaristan'dan 183 bin 905 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.

Endonezyalılar rekor kırdı

Şubat ayında en fazla artış Endonezya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısında yaşandı. Endonezyalı ziyaretçilerin sayısı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 117.29 artışla 6 bin 697 oldu. Bu ülkeyi Rusya takip etti. Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yılın şubat ayına göre yüzde 95.58 artışla 39 bin 261 kişi olarak kayıtlara geçti. İran'dan aynı dönemde yüzde 4.51 artışla 130 bin 596 kişi geldi. Almanya'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ise şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.04 düşüş kaydetti. Almanya'dan Türkiye'ye şubatta 96 bin 775 kişi geldi. Aynı dönemde, İngiltere'den gelen turist sayısı yüzde 20.70 düşüşle 29 bin 495, Hollanda'dan gelen kişi sayısı da yüzde 24.83 düşüşle 24 bin 676 oldu.

Yeni hedef pazar Arap dünyası

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, yabancılara yönelik en önemli ve ilk hedef pazarın Arap dünyası olduğuna işaret ederek, "Çünkü Araplar hem kaplıca termal turizmine, hem de sağlık turizmine çok meraklılar" dedi. Bazı temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Bakan Avcı, "Son zamanlarda batıda, Amerika'da, Avrupa'da, Müslümanlara dönük nahoş tutumlar arttıkça Arapların oralara olan rağbeti de düşüyor. Onlarla müşterek kültürleri paylaştığımız, yeme içmede sorunumuz yok. Adabı muaşerette sorunumuz yok. Birbirimizin halini, dilini çok iyi biliyoruz. O yüzden Araplar aslında Türkiye'ye gelmeyi çok istiyor" dedi.