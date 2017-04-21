Avrupa ile kapışma ihracatı vuruyor

RECEP BAHAR İSTANBUL

Geçtiğimiz yıl 17 milyar dolar ihracata imza atan hazır giyim sektörünün öne çıkan şirketleri İstanbul'da düzenlenen bir törenle ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, hükümetin mali disiplinden hiçbir şart altında taviz vermediğini ve vermeyeceğini söyledi. Ekonomide devletin ağırlığını azaltıp özel sektör öncülüğünde büyümeyi hedeflediklerinin altını çizen Tüfenkci, aynı anlayışla yola devam edeceklerini vurguladı.

Avrupalı alıcılar Türkiye’ye gelmiyor

Avrupalı alıcıların Türkiye ziyaretlerini iptal etmelerini de değerlendiren Tüfenkci, şunları söyledi:

“Tekstilde hazır giyimde şu veya bu tepkilerle birtakım iptaller olabilir, birtakım sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama şuna emin olun, bizim Avrupa ile ilişkilerimiz karşılıklı çıkar ilişkisidir. İlişkilerimizin rasyonel zeminde devam etmesini istiyoruz. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusundaki adımlarımızı Ekonomi Bakanlığı ile birlikte takip ediyoruz. 2017'nin ortalarında veya sonlarına doğru çalışmalarımızı hayata geçiririz. Böylece ticaretin geliştirilmesi için önemli bir mesafeyi kat etmiş oluruz. Moraliniz bozulmasın. Eğer sizler kaliteli üretim yaparsanız, zamanında teslim ederseniz, fiyatla rekabeti yakalarsanız siparişi mecbur verirler. Rahat olun, hiçbir sıkıntı yok."

2016’da ihracat düştü

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi de, hazır giyim sektörünün üretimde, istihdamda, katma değerli ihracatta Türkiye ekonomisinin yıldızlarından biri olduğunu vurguladı. Tanrıverdi, sektörün Türkiye’ye her yıl ortalama 15 milyar dolar net döviz girdisi sağladığının altını çizdi. 2016’da yaşanan terör olaylarına ve darbe girişimine rağmen başarılı bir performans sergilediklerini vurgulayan Tanrıverdi, “Her türlü zorluğa rağmen 2016’yı 2015’e göre sadece binde 2’lik kayıpla, yaklaşık 17 milyar dolar ihracat ile kapattık.

Arkadaşlarımız Avrupalı alıcıların ziyaretlerini iptal ettikleri dönemde ellerine bavullarını alıp kapı kapı dolaşarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar” dedi. Hikmet Tanrıverdi, hazır giyim sektöründe kilogram başına 23-24 dolarlarda olan ihracatı 50 doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "2017’yi 17 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacağımıza inanıyorum” dedi.



Katma değerli ürün farkı



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise 2023 hedeflerine ulaşabilme yolunda katma değerli ihracatın öneminin altını çizdi. Büyükekşi, “Katma değeri yükseltmenin yolu tasarım, marka, inovasyon ve Ar-Ge'den geçiyor. Geçen sene pamuğun kilosunu 1.5 dolardan ihraç ettik. Pamuğu ipliğe dönüştürürsek 3 dolara satıyoruz. İpliği kumaşa çevirdiğimizde kilogram başı fiyatı 7.5 dolara çıkıyor. Kumaştan giyim eşyası ürettiğimizde ise 15-20 dolara ihraç ediyoruz" diye konuştu.