Avrupa ile kavga giyim ihracatını vurdu

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci sektör olan hazır giyim 2017'ye kötü başladı. Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, Türkiye'nin bazı Avrupa ülkeleri ile yaşadığı gerilim bu bölgeye yönelik hazır giyim ihracatının dikkat çekici şekilde düşmesine yol açtı.

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Gültepe, hazır giyim sektörünün ihracatta 2017’nin ilk çeyreğini yüzde 5.8 kayıpla kapattığını belirterek, “Buna karşın ABD , Irak ve Rusya pazarlarında yüzümüzü güldüren ihracat artışları var. Tüm olumsuzluklara rağmen 2017’yi 17 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamayı istiyoruz” diye konuştu. Hazır giyim ihracatı Avrupa ile yaşanan krizin derinleşmesi nedeniyle Mart ayında da yüzde 3 geriledi. Bu arada İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması da bu ülkeye yönelik hazır giyim ihracatını olumsuz etkiledi. 2017'nin ilk 3 ayında bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 8 azaldı.

Rusya pazarı toparlanıyor

Türkiye'nin 1-27 Mart arasında hazır giyim ihracatının 1.3 milyar dolar olduğuna işaret eden Gültepe, şunları söyledi: "İlk 10 pazar içerisinde Mart ayında en yüksek artışı ise yüzde 26.1 ile ABD pazarında yakaladık. Yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise bu ülkeye ihracatımız yüzde 7.7 arttı. Söz konusu dönemde ilk 10 pazar içinde en yüksek artış yüzde 15 ile Irak’ta yaşandı. Üç ayda Irak’a 180 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2016’da yaşanan siyasal gerginlikler nedeniyle büyük kayıp yaşadığımız Rusya’da ise yüzümüz yeniden gülmeye başladı. Yüzde 85 artış ile 45 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İlk üç ayda rekor artışı ise yüzde 754 ile Macaristan’da yakalayıp, 36 milyon dolarlık satış yaptık. Bu rakamlar 2017’de 17 milyar doların üzerinde bir ihracat için umutlarımızı güçlendiriyor.”