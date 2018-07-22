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Avrupa kamyon sürücüsü arıyor

Kamyon ve tır sürücüsü eksikliği taşımacılık sektöründe ana sorun haline geldi

22 Temmuz 2018 Pazar 16:10
Avrupa kamyon sürücüsü arıyor

Dünya Bankası'nın bir araştırmasına göre, Avrupa genelinde ciddi kamyon sürücüsü eksikliği yaşanıyor. Bu sayının sadece Almanya'da 45 bin civarında olduğu belirtiliyor. Avrupa'nın en büyük araç lojistikçilerinden biri olan Hödlmayr, meslek profilinin daha cazip hale getirilmesini talep ederek, tüm iştirakçilere de bu konuya destek çağrısında bulunuyor. Mevcut kamyon sürücülerinin yaş dağılımı, sürücü eksikliğinin önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Kamyon sürücülerinin üçte 2’si 40 yaşın üzerinde iken, bunların üçte biri 51 ile 60 yaş aralığında bulunuyor.

On yıllık bir süreçte ise 50 yaş ve üzeri sürücülerin çoğu bu iş piyasasında yer alamayacak. “Bu mesleği öğrenmek ve uygulamak için daha fazla insanı ikna etmeyi başaramazsak orta vadede gerçek bir fiyaskoyla karşı karşıya kalacağız” diyen Hödlmayr CEO’su Johannes Hödlmayr, uzun yıllardır sektörde uzman olanlar ve ilgili lokasyonlarda çalışan sürücüler için mesleğin imajını iyileştirmek adına önlemler almak gerektiğini söyledi.

Kamyon sürücüleri için ekonomik unsurların yanında çok sayıda iyileştirme yapılması mümkün görünüyor. Meslek profilinin itibarı, sürücülere değer verilmesi ve çalışma koşulları bunlardan bazıları… Sürücülerin teslimat esnasında tuvaleti kullanma imkânı bile bulamadan saatlerce bekletilmesinin değerden uzak bir yaklaşım olduğunu belirten Hödlmayr, bu noktada durumu iyileştirmek için hem lojistik şirketlerinde hem de onların müşterilerinde davranış ve yaklaşımları değiştirmenin mümkün olabileceğini vurgulayarak, "Kamyon sürücülerinin yeni imajını yolların pilotları olarak tanımlamalıyız" dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

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