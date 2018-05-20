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Avrupa'nın en büyük Simit Sarayı

2018 yılına yurt dışında 100 yeni mağaza hedefiyle yola çıkan Simit Sarayı, bulunduğu pazarlarda büyümeyi sürdürüyor

20 Mayıs 2018 Pazar 17:42
Avrupa'nın en büyük Simit Sarayı

Simit Sarayı, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Londra Leicester Meydanı’nda açıldı. 500 metrekarelik ferah atmosferiyle Simit Sarayı, açıldığı ilk gün misafirlerinin buluşma noktası oldu. Hollywood filmleri başta olmak üzere dünyanın en seçkin sinemalarının galalarına ev sahipliği yapan Leicester Meydanı, aynı zamanda en önemli kültür ve eğlence merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Simit Sarayı ABD, Almanya, Hollanda, Sırbistan, Dubai ve Suudi Arabistan'ın aralarında yer aldığı 22 ülkede faaliyet gösteriyor. Simit Sarayı, dünya finans ve turizm merkezi Londra'daki mağaza sayısını bu yıl sonuna kadar 40’a ulaştırmayı hedefliyor.
EKONOMİ SERVİSİ

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