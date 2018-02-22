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Avrupa'nın kart rekortmeni Türkiye

80 milyon nüfuslu Türkiye'de nüfusunun 2.4 katı banka ve kredi kartı bulunuyor. Ocak sonu itibarıyla 62.7 milyonu kredi kartı ve 133.3 milyonu banka kartı olmak üzere sahip olduğu 196 milyonluk kartla Avrupa'da en fazla karta sahip ülke konumunu sürdürüyor

22 Şubat 2018 Perşembe 17:43
Avrupa'nın kart rekortmeni Türkiye

EKONOMİ SERVİSİ

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Türkiye, Ocak sonu itibarıyla 62.7 milyonu kredi kartı ve 133.3 milyonu banka kartı olmak üzere sahip olduğu 196 milyonluk kartla Avrupa'da en fazla karta sahip ülke konumunu sürdürüyor.

Kredi kartı adedinde Avrupa'da en fazla karta sahip İngiltere, banka kartı adedinde ise Almanya'nın önünde yer alarak Avrupa'da en fazla karta sahip ülke konumunu bu yıl da koruyan Türkiye, kart kabul noktasında yaklaşık 2.4 milyon adet kabul noktası ile Avrupa'da en fazla terminale sahip İtalya'nın önünde yer alıyor. BKM verilerine göre 2017 yılında yüzde 15 artış gösteren kartlı ödemeler, bu yıl da büyümesine devam ediyor.

Geçen yılın ocak ayında 49.9 milyar TL olan kartlı ödeme tutarı, bu yılın Ocak ayında yüzde 22 artışla 60.7 milyar TL'ye çıktı. Aynı dönemde banka kartlarıyla ödeme tutarı yüzde 44, kredi kartlarıyla ödeme tutarı yüzde 20 artış gösterdi.

Ocakta internetten ödeme 10 milyar TL'yi aştı

Genç nüfusun artışı ve dijital dönüşümün etkisiyle son 5 yılın en yüksek büyümesini gösteren internetten yapılan kartlı ödemeler ise Ocak ayında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin de desteğiyle 10 milyar TL'yi aştı.

BKM verilerine göre, 2017 yılında yüzde 14.5 olan internetten ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı, bu yılın ocak ayında yapılan ödemelerde yüzde 16.4'lük rekor paya ulaştı. 14 Şubat'ta ise geçen yıl 1.9 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu yıl bu tutar yüzde 16 artışla 2.2 milyar TL'ye ulaştı.

8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde 1-7 Şubat haftasına göre yüzde 75 artışla kuyum en fazla artış gösteren sektör oldu. Aynı dönemde yüzde 15 artışla sağlık ürünleri/kozmetik ve yüzde 10 artışla elektronik eşya sektörü en fazla yükseliş gösteren diğer sektörler arasında yer aldı. Bu üç sektörde yapılan ortalama işlem tutarı ise 226 TL olarak gerçekleşti. 14 Şubat özelinde ise en fazla kartlı ödemenin saat 18.00-19.00 arasında gerçekleştiği görüldü.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBankaKredi KartıAvrupaKonum
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