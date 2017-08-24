Avrupa turiste karşı

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye yana yakıla turist peşinde koşarken, Avrupa'da birçok şehirde 'turist istemiyoruz' gösterileri yapılıyor. Bu şehirlerin başında da geçen hafta terör eylemiyle sarsılan Barselona yer alıyor. Eyleme rağmen dünyanın birçok köşesinden turistler Barselona'ya akmaya devam ediyor. Kentte otel fiyatları da gerilemiş değil!!! Oysa 31 Aralık gecesi Reina saldırısı sonrası turistler İstanbul'dan el ayak çekmişti. İstanbul'da geçen yıl 12 Ocak'ta Alman turistleri hedef alan canlı bomba eyleminden sonra 'rehberli turlara' tek tük rast gelmek mümkün... Oysa Barselona'da, hatta defalarca terör eylemlerine muhatap olan Paris'te böyle bir gelişme yaşanmadı!

Turizm ikinci sorun

Yılda 32 milyon turist ağırlayan Barselona'da belediyenin yaptırdığı bir kamuoyu yoklaması, bölge halkının turizmi işsizlikten sonraki en büyük sorun olarak gördüğüne işaret ediyor. Kentte, turistlere karşı eylemler düzenleyen aktivist grupların güçlenmesi, kitlesel turizmin bölge halkının günlük hayatları ve yaşam standartları üzerinde yarattığı baskının artmasına bağlanıyor. Barselona'da duvarlardaki "Turistleri istemiyoruz", "Turizm şehri öldürür", Turistler evinize gidin" yazıları dikkat çekiyor. Barselona'da yeni otellere ruhsat verilmezken, Majorca ve Ibiza'da ev ve oda kiralama sitesi Airbnb üzerinden kiralanan evlere yönelik denetimler artırıldı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise, turistlere yönelik protestoları kınadı ve tüm ülkede turistlere kapılarının açık olduğunu söyledi. Turizm İspanya'nın döviz açığını kapatmada ciddi rol oynuyor.

Turizm karşıtı yayılıyor

Turizm karşıtı hareket sadece Barselona'ya özgü değil... Yunanistan'ın Korfu adasında, yerel örgütler, hükümetten adayı 'kirli bir cennete' dönüştürmekle suçladıkları İngiliz turistlere karşı önlem almaya çağırdı. İtalya'nın başlıca turizm merkezlerinden Venedik'te kente alınacak turist sayısının 70 binle sınırlandırılması planlanıyor. Kentte köprülerin üzerinde toplanan, buraları kirleten ve kanallara atlayan turistlere 25 ila 500 Euro arasında ceza kesilecek. Başkent Roma'da turist sayısının artması nedeniyle belediye gece sokaklarda alkollü içki tüketilmesini yasakladı.

Neden turist istemiyorlar?

Turizmin yoğun olduğu kentlerde hayat ciddi ölçüde pahalanıyor. Dışarıda yemek yemek bir servet gerektirebiliyor, süpermarketler sattıkları ürünlerin fiyatını yükseltiyor. Bu pahalılık yerel halka da yansıyor. Turist karşıtı hareketin olduğu Barselona, Venedik ve Yunan Adaları'nda işsizlik yoğun. Ayrıca turistlerin yoğun olduğu noktalarda yerel halkın hareket kabiliyeti kısıtlanıyor. Ayrıca turist yoğunluğunun yol açtığı kirlilik nedeniyle belediyeler daha fazla çalışmak zorunda kalıyor ve bu durumda yerel halkın aldığı hizmetlerde aksamalar yaşanıyor. Bir de turizmden parayı oteller ve restoranlar kazanıyor. Haliyle onların geliri de yerel halka yansımıyor!