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Avrupa Yakası'nda 610 bin konut taşındı

2017 yılında İstanbul Avrupa Yakası’ndaki büyük hareketi rakamlarla ortaya koyan ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre yaklaşık 10 milyon nüfusun bulunduğu bölgede 2017’de 610 bin taşınma hareketi gözlendi. Günde ortalama 1.672 taşınma yaşanırken, her gün 462 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:08
Avrupa Yakası'nda 610 bin konut taşındı

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

CK Boğaziçi Elektrik’in düzenli olarak açıkladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2017 sonuçları İstanbul Avrupa Yakası’ndaki yoğun hareketi gözler önüne serdi. Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 2017 yılında toplam taşınma hareketi bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 610 bin 180’e ulaştı. Günde ortalama 1.672 taşınma yaşanırken, her gün 462 gayrimenkul de ilk kez oturumcusu ile buluştu.

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2017 sonuçlarını değerlendirmek üzere basın mensupları ile bir araya gelen CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Türkiye’nin ve dünyanın gözbebeği İstanbul her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Arka arkaya yükselen yeni projeler ve kentsel dönüşümün de etkisi ile her gün binlerce insan gayrimenkulünü değiştiriyor” diye konuştu.

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre 2017 yılında yaşanan toplam taşınma hareketinin 441 bin 409’u ikinci el, 168 bin 771’i ise yeni gayrimenkullerde oldu. İkinci elde günde ortalama 1.209 taşınma hareketi yaşanırken her gün 462 gayrimenkulün kapısı da ilk kez açıldı. İlçeler bazında bakıldığında 2017 yılında İstanbul Avrupa Yakası’nın en hareketli bölge son yıllarda özellikle yeni konutlarla taşınmada öne çıkan Esenyurt oldu. En yoğun hareketin olduğu ilçeler listesinde ikinci sırada Küçükçekmece, üçüncü sırada Başakşehir yer alırken, Çatalca en az taşınmanın olduğu ilçe oldu.

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