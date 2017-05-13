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Avrupa yeniden yapılanacak

Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği’nin (EIC) bu yıl birincisi düzenlenen genel kurul toplantısı 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde Danimarka’nın Kopenhag şehrinde gerçekleştirildi

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Avrupa yeniden yapılanacak

Toplantıya Avrupa’da başlayan yeniden yapılanma hareketi damga vurdu. EIC ve Danimarka İnşaat Federasyonu ile ortaklaşa organize edilen Avrupa’nın en büyük iletişim platformunun genel kurul toplantısına, İstanbul Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) olarak Türk Yapı Malzemelerini tanıtmak, Türk üretiminin kalitesini ve güvenirliliğini aktarmak için Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, sektörü temsilen katıldı. Tüm etkinliklerde olduğu gibi bu toplantıda da Türk yapı malzemelerinin dünya ihracatındaki önemine dikkat çektiklerini belirten Serdar Urfalılar, “Avrupalı müteahhitlere Türk malı damgalı ürünlere hiç düşünmeden güvenebileceklerini belirttik.  Bizim ülkemizde ve uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz global çaptaki projeleri dünyaya anlatmamız lazım. Bugün burada müteahhitlere gerçekleştirilen sunumda dünyadan birçok projenin gösterildiği gördük. Ne yazık ki bizim projelerimiz bilinmiyor. Biz de dünyada yapılan büyük yapılarda Türk yapı malzemelerinin, mühendisliğinin ve müteahhitliğinin örneklerini göstermemiz lazım” dedi. Avrupa’da bir yapı hareketinin olduğunu vurgulayan Serdar Urfalılar, "2020’ye kadar 70 milyar dolarlık yatırım yapılması söz konusu. Bu rakam tüm sektörü heyecanlandırdı. Türk yapı malzemeleri sektörü olarak buradan pay almak için kalitemizi en iyi şekilde anlatarak kendimizi göstermemiz gerekiyor” dedi. MEHMET KELEŞ

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Avrupa Yeniden YapılanacakAvrupa Uluslararası Müteahhitler BirliğiNisan2017Danimarka
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