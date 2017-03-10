Avrupa’daki Türkler Türkiye’ye gelmiyor

EKONOMİ SERVİSİ

TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, "Vakfımız 6 yıldır Avrupa'da yaşayan Türklerin, Türk turizmi ne katkıları konusunda her yıl geniş kapsamlı bir araştırma yapmaktadır. 2011 yılı araştırmasına göre AB 'de yaşayan insanlarımızın 2 milyon 700 bini Türkiye'de tatilini geçirirken, 2016 yılında bu sayı 2 milyon 100 bine gerilemiş bulunmaktadır. Bunun nedenleri; Yaşlı neslin ekonomik nedenlerle Türkiye tatillerini azaltmaları ve genç neslin de Türkiye'nin yanında daha canlı eğlence yerlerinin bulunduğu İbiza, Mayorka, İtalya ve ABD'yi tercih etmeleridir” dedi. Ayrıca Türkiye'deki terör olaylarının da belirli ölçüde insanlarımızı etkilediğini belirten Prof. Şen, "2017 yılı, Türkiye ekonomisi için çok önemli bir yıl. Özellikle Türkiye ile Almanya arasındaki belirli ölçüdeki politik çatışmaların artması, karşılıklı suçlamalar nedeniyle Alman tur operatörlerinin Türkiye'ye bir boykot girişimi içerisinde olması ve Alman halkının da Nazi benzetmesinden sonra Türkiye'ye karşı tepkileri nedeniyle şimdi Avrupalı Türklerin bu yıl yalnız tatillerini Türkiye'de geçirmeleri değil, düğünlerini de Türkiye'de yapmalarını bekliyoruz" dedi.

Göçmen Türkler önemli

Büyük ölçüde Hindistan'dan düğün için Türkiye'ye Hintlilerin gelmesinin yanında Almanya'da yılda 30 bin Türk düğünü olduğunu belirten TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, bunların yarısının Türkiye'de yapılması halinde Türkiye'deki otellere ve diğer tesislere ekonomik katkının büyük olacağını belirtti. Avrupalı Türklerin özellikle 1980'li 1990'lı yıllarda Türkiye'deki ekonomik sorunların büyüdüğü zaman Türkiye'ye gönderdiği dövizlerle ülke ekonomisini darboğazdan kurtardığına dikkat çeken Prof. Şen, bu yıl tatillerin Türkiye'de yapılması da Türkiye'ye büyük ölçüde katkıda bulunur tezini dile getirdi.