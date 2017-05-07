Avrupa’dan adı konmayan yaptırım

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Türkiye ihracatının 11 yıldır üst üste lideri olan ve bu sene 27 milyar dolar ihracat hedefine doğru ilerleyen otomotiv sektörü, Nisan ayında da başarılı performansını devam ettirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü ihracatı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 2.3 milyar dolara yükseldi. Yedi aydır ihracatta 2 milyar dolar barajını geçmeyi sürdüren sektör, toplam ihracatın da beşte birini tek başına gerçekleştirdi.

Yabancı şirketlerin ihracatı artarken...

OİB Nisan ayı verilerine göre mal grupları bazında tümüyle yabancı markaların egemenliğinde olan 'binek otomobil' alanında ihracat yüzde 61 artışla 968 milyon dolar olurken, yerli üreticilerin hâkim olduğu 'otomotiv yan sanayi' alanında ihracatın yüzde 13 azalarak 735 milyon dolara inmesi dikkat çekti. Yine Türkiye'nin güçlü olduğu 'eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (ticari araçlar) ihracatı da yüzde 7 azalarak 408 milyon dolara düştü.

Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ise yüzde 7 artarak 140 milyon dolar oldu. Yeni Mesaj'ın edindiği bilgilere göre 'otomotiv yan sanayi' ihracatındaki düşüşün Türkiye ile bazı Avrupa Birliği ülkeleri arasında yaşanan 'siyasi polemik'ten kaynaklandığı ileri sürülüyor.

Yan sanayi ihracatında dikkat çeken düşüş!

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, “Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeden yedisine çift haneli artış kaydettik. İtalya’ya yüzde 30, Fransa’ya yüzde 31, ABD’ye yüzde 50, Rusya’ya yüzde 88, İsrail’e yüzde 19 ve İran’a da yüzde 18 artış kaydettik” diye konuştu. Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin dokuzuna yönelik ihracat düştü. Fransa’ya yüzde 25, Birleşik Krallık’a yüzde 11, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 20 düşüş yaşanırken, Rusya’ya yüzde 21 artış oldu. Öte yandan binek otomobillerde en büyük pazar olan İtalya’ya ihracat yüzde 62, ikinci büyük pazar Fransa’ya yüzde 102, Almanya’ya yüzde 61, İspanya’ya yüzde 57 ve ABD’ye yüzde 192 arttı.



Hollanda’ya ihracatta sert düşüş



OİB verilerine göre nisan ayında ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 8 artışla 348 milyon dolar olurken, İtalya’ya yüzde 30 artışla 290 milyon dolar, Fransa’ya yüzde 31 artışla 228 milyon dolar oldu. İspanya’ya ihracatta yüzde 26, ABD’ye yüzde 50, Belçika’ya yüzde 22, Polonya’ya yüzde 53 artış olurken, Hollanda’ya yüzde 25 düşüş oldu.