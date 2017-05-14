Avrupalı şirketle tank sıkıntısı

Konjonktür nedeniyle Avrupa bazlı şirketlerle çalışma olanağı kalmaması nedeniyle mücbir sebebe girmeden de çözüm yolu aradıklarını dile getiren Özcan, "O da şuydu, arkada garantör olmayınca belli bir risk ortaya çıkıyor. Bu riskin fiyatlandırılıp, bütçe ve takvim biraz daha artırılarak değişikliğe gidilmesini istediğimizde Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) bunun İhale Kanunu'na uygun olmayacağını, yeni ihale ile yapılmasının daha uygun olduğunu söyledi. Özellikle teknik destek sağlayıcı konusunda yeni şartlarla tekrar ihaleye çıkılmasını bekliyoruz. Yeni ihale için eli kulağında deniliyor. Biz de inşallah en güçlü aday olacağız."