Avrupalı turist Sultanahmet’e döndü

Sultanahmet Camii, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı, Yerebatan Sarnıcı, Dikilitaş gibi mekanların yer aldığı Tarihi Yarımada, 2016 Ocak ayında Alman turist kafilesine yönelik gerçekleştirilen menfur terör eyleminin sıkıntılarını atlatıyor. Son 2 yıldır ağırlıklı olarak Arap turistlere evsahipliği yapan Sultanahmet’te, turist profili yeniden çeşitlenmeye başladı.

Rus ve Avrupalıların yanı sıra Çin’de 2018’in Türkiye Yılı ilan edilmesinin etkisiyle Uzakdoğuluların da akın ettiği Sultanahmet’te, turist sayısındaki artış, bölgedeki turistik işletmelerin satış rakamlarına da yansıyor.

Köfte tüketimine bile yansıdı

Tarihi Yarımada’ya gelen her turistin uğrak yerlerinden biri olan, bu özelliği ile gastronomi turizminin sembolü haline gelen 1920 Sultanahmet Köftecisi’nin CEO’su Mert Tezçakın, 2015 yılında ağırladıkları yabancı turistlerin 415 bin porsiyon tutarında 63 ton köfte tükettiklerini anımsattı. Terör saldırısının yaşandığı 2016’da yabancıların tükettikleri köfte tutarının porsiyon olarak 162 bine, miktar olarak da 24 tona düştüğünü kaydeden Tezçakın şunları söyledi: “2017 yılında toparlanma başladı.

Turistler, dükkanımızda 265 bin porsiyon tutarında 49 ton köfte tükettiler. 2018’in ilk 6 ayında ise 2015’teki günlerimize yaklaştık diyebiliriz. Yabancı müşterilerimizin 6 ayda tükettikleri köfte porsiyon olarak 200 bine, miktar olarak da 30 tona ulaştı. Yılsonuna kadar 2015 rakamlarına ulaşacağımıza inanıyorum.”

Tezçakın, 2015’te dükkanlarına gelen yabancıların yüzde 50’sinin Uzakdoğulu, yüzde 35’inin Avrupalı, yüzde 15’inin de Arap olduğunu hatırlatarak, “2016 ve 2017’de gelenlerin yüzde 70-80’i Arap turistti. Şu anda ise yüzde 50'si Avrupalı, yüzde 30’u Uzakdoğulu, sadece yüzde 20’si Arap” diye konuştu.

EKONOMİ SERVİSİ