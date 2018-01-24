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Avrupalılar çekildi, Araplar geldi

Türkiye'den 10 yıl öncesine kadar konut satın alma yarışına giren Avrupalıların büyük bölümü, evlerini satarak ülkeyi terk ederken; bu kez Irak, İran, Suudi Arabistan ve Kuveytli turistlerin akını başladı

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:44
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Avrupalılar çekildi, Araplar geldi

Yabancıların Türkiye'de konut ve gayrimenkul sahibi olmasında 10 yıl öncesine kadar Avrupa ülkelerinden gelen talep, yerini Ortadoğu ülkelerine bıraktı. 10 yıl öncesine kadar İrlanda, İngiltere, Hollanda, Almanya vatandaşları özellikle turistik yörelerde gayrimenkul alırken, son yıllarda ise Suudi Arabistan, Kuveyt ve İran vatandaşları alımlara başladı.

Geçmiş yıllarda Kuşadası ve Didim'de kendilerine ait siteler oluşturan yabancıların yüzde 80'i konutlarını satarak Türkiye'yi terk etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl  bin 78 Afganistanlı da Türkiye'de konut sahibi oldu. Türkiye'de geçen yıl boyunca konut alan ülkelerin vatandaşların şöyle sıralandı: Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya Federasyonu, İran, Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Mısır, İngiltere, Yemen, Ürdün, Ukrayna, Katar, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Kazakistan, Lübnan ve Özbekistan.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAvrupalılarİranIrakSuudi ArabistanKuveytTurist
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