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Avrupa’yı sarsacak gaz savaşı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki “gaz savaşı”, tüm Avrupa’yı etkisi altına alacak büyük bir krize dönüşüyor

03 Mart 2018 Cumartesi 16:21
Avrupa’yı sarsacak gaz savaşı!

Merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek, Rus şirketinin Naftogaz’a 2.56 milyar dolar tazminat ödemesini kararlaştırınca Gazprom’un tepkisi sert oldu.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, sadece Ukrayna’ya gaz satışı değil, Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine transit gaz sevkiyatı anlaşmasını da iptal edeceklerini ilan etti. Bunun Avrupa’yı gazsız bırakacak derin bir krizin fitilini ateşlemesinden korkuluyor.

Tahkim mahkemesinin kararına rağmen Ukrayna’ya gaz sevkiyatını başlatmayan Gazprom, aksine tüm kontratları askıya alırken iptal yoluna gideceğini duyurdu. Gazsız kalan Ukrayna’da okullar ısıtılamadığı için gelecek haftaya kadar tatil edilirken, gaz istasyonları mazotla çalıştırılmaya başlandı, Polonya’dan da ekstra gaz alımı yoluna gidildi.

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus enerji şirketi Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz satışı ve doğalgaz transitine yönelik sözleşmeleri tek taraflı iptal etmesi halinde zararın karşılanması için yine Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvuracaklarını bildirdi Avrupa’nın “Sibirya soğukları” yaşadığı ve 60 kişinin hayatını kaybettiği bir dönemde Avrupa’ya gaz sevkiyatının aksamasının ağır sonuçlar doğurması bekleniyor.

 Avrupa’nın yüzde 35 oranında bağımlı olduğu Rusya, gazın önemli kısmını hala Ukrayna üzerinden sevkediyor.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaAvrupaKriz
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