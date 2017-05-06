Avustralya’ya ihracat çıkarması

3-5 Mayıs tarihleri arasında Avustralya’yanın başkenti Sidney’de düzenlenen Design Build 2017 31. Uluslararası İnşaat Teknolojileri Fuarı’na katılan Türk firmalarına ilgi yoğun oldu. Çin ve İtalya’nın ardından Avustralya’ya doğal taş ihraç eden üçüncü ülke konumunda yer alan Türk ihracatçısı İtalya’nın önüne geçmek istiyor. 2016 yılında Türkiye’den Avustralya’ya 31 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini söyleyen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, bu ülkeye İtalya’nın 32 milyon dolarlık doğal taş sattığını kaydetti. Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Mustafa Selçuk Çevik, “İhracat yaptığımız ülkeler içinde Avustralya 10’uncu sırada yer yer alıyor. Hedefimiz Avustralya’ya 2016 yılında yaptığımız 31 milyon dolarlık ihracatımızı en az yüzde 20 artırarak 37 milyon dolara çıkarmak. Bu pazardan daha fazla pay alabiliriz. Fuara bu yıl 11 firma ile milli katılım gerçekleştirdik. Fuar firmalarımız açısından çok verimli geçti. Fuarın en renkli stantlarını kuran Türk şirketler adeta şov yaptı. Fuarda gerçekleştirdiğimiz bağlantılar bu ülkeye olan ihracatımıza büyük katkı sağlayacak” dedi.

SELİM AYANOĞLU