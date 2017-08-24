Ayakkabı ihracatında Rusya bereketi

Türk deri sektörü 2017 yılının Ocak – Temmuz döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre ihracatını yüzde 7 arttırarak 802 milyon dolardan, 858 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşırken, ayakkabı ihracatı 470 milyon dolar ile aslan payını aldı. Ayakkabı ihracatını; 152 milyon dolar ile deri postlar, 130 milyon dolar ile deri konfeksiyon ve 105 milyon dolar ile saraciye ürünleri izledi.



Ayakkabı sektörünün 1995 yılında Türkiye’nin deri ve deri mamulleri ihracatında yüzde 10 pay aldığı bilgisini paylaşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Galiko, Türk ayakkabı sektörünün her yıl ihracatını düzenli arttırarak 2017 yılında deri sektörünün toplam ihracatının yüzde 55’ini yapar hale geldiğini kaydetti. Türk ayakkabı sektörünün kısa sürede ihracatta 1 milyar doları geçecek potansiyele sahip olduğunun altını çizen Galiko, “Türk Ayakkabı Sektörümüz için kısa vadede hızlı sonuç alınabilecek en önemli pazar Rusya’dır.



Moskova’da önümüzdeki süreçte açılma hazırlıkları süren Türk Ticaret Merkezi (TTM) devreye girdiğinde Ayakkabı Sektörüne büyük fırsatlar sunacaktır. Ayrıca, 27-30 Ocak 2018 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu yapacağız. Bu organizasyonla Ortadoğu pazarına yaptığımız ihracatı arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. MEHMET KELEŞ/İSTANBUL